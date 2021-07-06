«Люди остались один на один с этой бедой»: в поселке Лосиный Свердловской области 30 лет не могут решить экологическую проблему

6 июля лидер партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. Он посетил небольшой поселок Лосиный, где проживает около двух тысяч человек – жители уже много лет борются за спасение малой родины от экологической катастрофы.

На встрече с депутатом местные активисты рассказали, что в Лосином нет очистных сооружений. Ежедневно десятки кубометров фекалий сбрасываются в реку, а оттуда – в систему водоснабжения соседних городов. Член местной партии «Родина», а также общественный инспектор Росприроднадзора Николай Александров сообщил, что место сброса находится всего в 100 метрах от местной школы. «Проблемой не занимались с советского времени: сооружения для очистных построены в 1980-х, но в эксплуатацию так ничего и не ввели. От местной власти заинтересованности в решении данной проблемы нет. Люди один на один с этой бедой», – рассказал Николай Александров. Обеспокоенность давней проблемой высказал местный житель Дмитрий Жуйков, сын Героя России Сергея Жуйкова, начальника склада инженерных боеприпасов Уральского военного округа, который погиб при тушении штабеля с инженерными боеприпасами в 1998 году. «Проблема не решается много лет, и приезд депутата Госдумы вселяет надежду, что ситуация поменяется. Это – единственная подвижка за много лет», ­– сказал Дмитрий Жуйков.

«Меня сложно удивить, так как в рамках проекта «100 городов» многое повидал. Но здесь ситуация такая, что возмущению нет предела. Уже 30 лет люди стонут без очистных, мы видим настоящую экологическую катастрофу. Почему власти за столько лет не нашли выход? Почему, чтобы что-то поменять, необходим приезд депутата Госдумы? У меня нет ответов. Понятно, что проблема серьезная, опасная, людей не бросим, поможем», – сказал Алексей Журавлев.

Также на встрече в Лосином был поднят вопрос об экологии России в целом, об участившихся природных катаклизмах, в том числе и на Урале. Так, накануне в Свердловской области из-за обильных ливней случились наводнения в Верхней Салде и селе Николо-Павловском (Горноуральский округ): затоплено более 50 домов, эвакуировано около 120 человек.

«Безусловно, всей стране нужна грамотная экологическая политика. Особенно это чувствуется в таких промышленных гигантах, как Екатеринбург – это один самых загрязненных городов страны. Почти 1000 предприятий действует, и среди них есть те, кто применяет новейшие технологии и минимизирует последствия своей деятельности, а есть те, кто не заботится о людях и загрязняет окружающую среду. Конечно, это отражается на природе. Способствует возникновению катаклизмов. Здоровье, безопасность людей – самое главное, пока эти направления получают поддержку по остаточному принципу, картина будет только ухудшаться. В разных регионах «Родина» выходит с экологическими инициативами, и где-то быстрее, где-то медленнее, но у нас получается менять ситуацию!», – подвел итог встречи Алексей Журавлев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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