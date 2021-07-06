Свердловчане стали чаще болеть клещевым энцефалитом и боррелиозом

В этом году жители Свердловской области чаще заражаются опасными инфекциями после укусов клещей. По свежим данным Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой энцефалит в области госпитализированы 155 человек, в том числе 37 детей. Диагноз подтвердился у 31 пациента.

Показатели заболеваемости энцефалитом оказались в 1,3 раза выше, чем за тот же период 2020 года. Также чаще свердловчане болеют иксодовым боррелиозом – с таким диагнозом госпитализированы 431 человек. В целом, активность клещей в Свердловской области остается высокой, несмотря на жаркое лето. На 5 июля от укусов кровососов пострадали свыше 32,3 тысяч жителей, причем взрослых клещи кусают чаще, чем детей.

Наиболее часто случаи присасывания клещей регистрируются в десяти муниципалитетах: Слободо-Туринский район, Дегтярск, Верхняя Тура, Рефтинский, Нижнесергинский и Байкаловский районы, Волчанский, Тавдинский, Ирбитское, Верхний Тагил, Асбестовский, Пелым.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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