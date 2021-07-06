«Человек – это звучит гордо!» – оппозиция впервые за 16 месяцев вышла на Площадь Труда

Сегодня на площади Труда в Екатеринбурге впервые за 16 месяцев состоялся митинг «Стратегии 6», призывающий к освобождению граждан, которые были осуждены, по мнению участников, по надуманным предлогам за свои политические взгляды. Впервые за долгое время митинг был согласован областным министерством общественной безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на этот раз организатором выступил представитель объединённых левых сил Екатеринбурга Игорь Филиппов. На митинг, в котором участвовали представители «Левого фронта», РКРП, объединения «Екатеринбург за свободу» и нескольких других организаций, пришли около 20 человек. За мероприятием наблюдали сотрудники МОБ и полиции, но никаких эксцессов не возникло. Добавим, что в заявке на проведение митинга было указано 40 человек.

Участники были довольно осторожны: в своих выступлениях они неоднократно упоминали осужденного Алексея Навального, но не называли связанные с ними организации, признанные экстремистскими. Зато звучало много сожалений об инертности общества, а один из выступающих левых напомнил, что «Человек – это звучит гордо».

Сам организатор, Игорь Филиппов, заявил «Новому Дню», что и сам затрудняется сказать, почему на этот раз их митинг согласовали. То, что у памятника «отцам – основателям» собрались представители и левой, и правой несистемной оппозиции, он объяснил так: «Сегодня эта проблема может затронуть и навальнистов, и коммунистов». Представитель группы «Екатеринбург за свободу» Александр, сравнивший наше время с 1930-ми годами, сказал, что вообще не был в курсе, кто именно в этот раз подавал заявку, для него важно поддержать «стратегию 6», которая проходит уже много лет.

Митинги в защиту заключённых общественников в Екатеринбурге проводят с 6 мая 2013 года, первая акция посвящалась событиям на Болотной. С мая 2014 года акция проводится ежемесячно, долгое время она оставалась единственной непровластной акцией, которую разрешали проводить на площади Труда. В пандемию власти в согласовании отказывали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Феникс

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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