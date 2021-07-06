«Большой Академический» будет в четыре раза больше существующего (ФОТО)

Министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину сегодня презентовали проект «Большого Академического». Так условно можно назвать район, который появится на юго-западе Екатеринбурга. Он объединит Широкую Речку, Академический, Солнечный и включит в себя новые территории. Здесь будет построено в четыре раза больше квадратных метров жилья, чем есть сейчас. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев считает, что для создания новой жилой агломерации у застройщиков есть все возможности: транспортные, инженерные, инфраструктурные.

Как рассказали сегодня представители «КОРТРОС», строить новую жилую агломерацию предполагается силами разных застройщиков. По сути «Большой Академический» должен соединить жилым пространством ныне пустующую территорию между Широкой Речкой, Академическим и Солнечным и занять дополнительные земли.

«Сегодня у нас застроена территория 1300 га, мы готовы интегрировать еще 700 га. В рамках агломерации в Академическом сейчас построено 4,5 миллиона квадратных метров жилья, а мы предлагаем в рамках проекта общую площадь застройки 16,6 миллиона квадратных метров жилья, – рассказал во время презентации гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. – В Академическом мы сегодня выходим на строительство 170 тысяч квадратных метров жилья в год, а совместно с застройщиками «Большого Академического» сможем обеспечить до 500 тысяч метров в год.

По мнению разработчиков проекта, сегодня есть все предпосылки для успешной его реализации. У обозначенных выше районов – единый транспортный каркас: ЕКАД, магистральные въезды в Академический и Солнечный, Полевской тракт. Сегодня уже запущена реализация трамвайной линии в Академический, трамвай в Солнечный – на очереди. Кроме того, наполовину уже протянута до ЕКАД улица Лучистая. А внутри агломерации дороги будут появляться по мере строительства домов.

Кроме того, есть и инженерные мощности, которые позволят подключать к теплу и электроэнергии первые дома. Но впоследствии потребуется строительство новой ТЭЦ.

«Основа развития района – новое качество среды и комфорта для жизни. Мы бы хотели транслировать качество жилой среды, которое было и есть в Академическом, на всю перспективную застройку. Это касается энергоэффективности, безопасности, строительства соцобъектов и так далее», – рассказал Станислав Киселев, добавив, что застройщики справятся с поддержкой региональных и федеральных властей.

Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий рассказал на пресс-подходе, что в «Большом Академическом» будет строиться все то же, что и в «старом».

«А в «старом» появится скоро еще одна школа, три детсада. Отрабатываем вопрос об Академии детского творчества. И будут создаваться административные здания нового района.

Впервые в постперестроечный период России с нуля построен новый район», – добавил Голубицкий.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что район хорошо застроен и аккуратно эксплуатируется. «То, что это реализуется 15 лет, восхищает очень. Успешно и красиво строятся дома. И самое важное, что комплексно решены вопросы – строятся детсады, школы, спортивные площадки, внутренние пространства красивые. И самое главное, что нравится людям, и эксплуатируется тоже удачно. Мы сегодня были в школе, которую построили 10 лет назад, а как будто только что ввели к эксплуатацию», – похвалил министр.

апомним, ранее на Петербургском международном экономическом форуме свердловский губернатор Евгений Куйвашев, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий заключили соглашение о создании в Екатеринбурге еще одного крупного жилого района на 290 тысяч человек. Проект уже поддержал полпред в УрФО Владимир Якушев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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