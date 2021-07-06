Архивы «Нового дня»: жертвы урагана в ожидании помощи

6 июля 2017 года жители Староуткинска продолжали ждать от государства денег на новые крыши, хотя после урагана прошел уже месяц. Непогода оставила два десятка домов без крыш, в прямом смысле слова. Шли дожди, дома начали гнить. Местные власти выплатили людям по 10 тысяч, федералы обещали более серьезную компенсацию. Но, видимо, забыли.

… Сегодня на какую-то помощь от государства рассчитывают жители Верхней и Нижней Салды, их затопило из-за прорвавшейся дамбы. На семью пообещали по 10 тысяч. Видимо, эта выплата мало того, что невысокая, так еще и не индексируется.

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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