Свердловская область оказалась в числе регионов-лидеров по количеству смертей от коронавируса

В Свердловской области за время пандемии от коронавируса скончались 3 926 человек. Это шестое место в стране, большее число умерших от этой болезни – только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ростовской, Нижегородской областях и Красноярском крае.

Процент летальности на Среднем Урале тоже довольно высокий – 4,1. Это гораздо выше, чем в столице, где процент летальности составил 1,65. По этому показателю регион находится на 11 месте в стране, сразу за Дагестаном. Самый высокий процент летальности в стране – 6,68 – отмечается в Краснодарском крае, самый низкий – 0,29 – в Сахалинской области, где скончались от коронавируса 73 человека.

Добавим, как ранее сообщал «Новый День», Свердловская область находится на шестом месте по количеству заразившихся коронавирусом. Всего за время пандемии заразились 95 792 человека.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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