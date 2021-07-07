В первом квартале Свердловская область не тратилась на крупные стройки

Расходы бюджета Свердловской области за I квартал 2021 года составили 65 млрд 799 млн рублей, или 20,6% от утвержденного годового плана. Область пока не вкладывает средства в ряд крупных объектов. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой документации.

Например, в первом квартале не было направлено бюджетных ассигнований на строительство медицинского центра в Екатеринбурге, детской больницы в Нижнем Тагиле. Не были выплачены субсидии ОЭЗ «Титановая долина». Зато на 84% выполнены обязательства по выплате субсидий организациям, осуществляющим выставочную деятельность (общая сумма – около 1,5 млрд рублей).

Средства из раздела «Национальная экономика» освоены на 15,8% от годового плана. По разделу ЖКХ – 5,7%, но это можно объяснить сезонностью работ.

Раздел «Общегосударственные вопросы» исполнен 12,6%. Но внутри него показатели разнятся. Например, расходы на содержание губернатора за квартал составили 2 млн 30 тысяч рублей, или 28,6 % о годового плана. А вот расходы на закупки товаров и услуг для обеспечения деятельности госслужащих невелики – за квартал потратили только 5,7% от годовой суммы.

На 26,9% от годового плана исполнена расходная часть бюджета по разделу «Социальная политика», что объяснимо: тема находится под жестким контролем федерального центра. Сумма расходов составила 23 млрд 707 млн рублей. Бюджет по разделу «Образование» освоен на 21,4%, «Здравоохранение» – 19,4%.

Отметим, что с доходами в первом квартале ситуация была довольно стабильная: налоговые и неналоговые поступления за квартал составили 60 млрд 558 млн рублей, или 26,2% от годового плана, в том числе налог на прибыль организаций – 28,9 млрд рублей (34,4%), НДФЛ – 19,2 млрд рублей (23,4%). Безвозмездно область получила 8 млрд 840 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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