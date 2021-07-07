Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в сауне

Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления пятерых детей в сауне – по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, в сауне на улице Братской подростки надышались парами хлора. Подростки попали в больницу с острым отравлением 3 июля. После прокурорской проверки стало известно, что помещение арендует ООО «ТРИМ». Уже выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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