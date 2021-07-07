В Свердловской области число тяжелобольных с Covid-19 достигло 624 человек

В Свердловской области число пациентов в тяжелом состоянии, госпитализированных с диагнозом Covid-19, достигло 624 человек. Из них 361 находится в реанимации, в том числе 264 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 4 012. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки в области выявлено 345 новых случаев. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+136), Алапаевска, Артемовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 96 137.

Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19, всего – 3 944.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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