Стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках оказалась в три раза выше, чем покупает государство

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях. Об итогах проверки Роспотребнадзор и ФАС отчитаются к 19 июля. В частных лабораториях Свердловской области ПЦР-тесты можно сделать минимум за 1800 рублей, если результат нужен за сутки, то стоимость превысит 3000 рублей.

Как выяснил «Новый День», государственные структуры и крупные предприятия покупают аналогичные тесты гораздо дешевле, ценник падает в три раза. Так, детская поликлиника №13 в Екатеринбурге закупает ПЦР-тесты по цене в 676 рублей за штуку. Верхнепышминская больница в своей заявке на покупку тестов публикует выписку из тарифного соглашения по ОМС, из которой следует, что стоимость теста в этом году составляет 419 рублей, вместе с тест-системой – 669 рублей.

Госпредприятия также закупают ПЦР-тесты по куда более гуманным ценникам, чем предлагают людям в лабораториях. НПО автоматики готово заплатить за один тест 669 рублей, УВЗ еще меньше – 600 рублей. В эту цену входит не только проведение теста, но и транспортировка образцов материала от заказчика до места проведения анализа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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