Миллиардные инвестиции и новый подход к ремонту теплосетей: вице-мэр Екатеринбурга оценил итоги пятилетия ЕТК

Екатеринбургская теплосетевая компания отмечает пятилетие с момента слияния активов муниципального предприятия «Екатеринбургэнерго» и «Свердловской теплоснабжающей компании». За это время качественно изменился подход к ремонту изношенных труб и оказанию коммунальной услуги – подаче горячей воды и отопления. Создание ЕТК было правильным решением, считает вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко. Сегодня чиновник объехал с инспекцией несколько участков, где энергетики проводят плановую замену теплосетей.

«С 2016 года у нас повысились темпы замены тепловых сетей – ежегодно порядка 70 километров. Благодаря этому снижается аварийность, и все меньше людей попадают под отключение горячей воды. В Екатеринбурге 3,5 тысячи километров теплосетей. Это огромные объемы, я всегда привожу пример, что это половина расстояния до Владивостока. И администрация города вместе с руководством ЕТК стремится к замене 100 километров теплосетей ежегодно. Кроме того, компания внедряет современные технологии, применяет новые материалы при замене труб, ежегодно вкладывая порядка 2 миллиардов рублей в теплосеть Екатеринбурга. Эти деньги уходят не только на ремонт труб, но и на модернизацию теплопунктов, где проделана огромная работа. Если раньше диспетчеры сами бегали и крутили задвижки в случае аварии, то сейчас вся информация выводится на единый диспетчерский пульт, и работа регулируется автоматически. Это большое достижение компании, которое мы презентовали министру энергетики РФ», – отметил Владимир Гейко.

Вице-мэр подчеркнул, что модернизация теплосетей идет за счет тарифов ЖКХ, которые оплачивают горожане. «Я считаю, тариф должен быть такой, чтобы полностью обеспечивать ремонтные работы. Возможно, сетевики и хотели бы, чтобы тариф был больше, но государство сдерживает его рост. Понятно, что много проблем возникает, в том числе, и из-за недофинансирования отрасли. Задолженность потребителей огромная, и тоже исчисляется миллиардами. И это не только население, но и коммерческие организации, промышленные предприятия. Поэтому нужно работать также над платежной дисциплиной. В прошлом году в Екатеринбурге собираемость платежей составила 96,5%, что, наверное, даже неплохо, с учетом пандемии».

Исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков отметил, что в этом году энергетики перевыполнят план по ремонту теплосетей: 24 километра труб будут реконструированы и еще 46 километров – отремонтированы. По его словам, ключевыми достижениями компании стоит считать снижение числа повреждений, особенно на крупных магистральных теплосетях (повреждения сетей наносят большой ущерб и могут спровоцировать несчастные случаи) и повышение качества коммунальной услуги. То есть, в отопительный сезон в квартирах горожан температура не опускается ниже 20 градусов тепла, а из-под крана течет горячая вода соответствующей температуры – от 60 до 70 градусов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Всеволод Феникс, Антон Отман

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