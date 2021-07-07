После совещания с Мурашко в Свердловской области могут ограничить массовые мероприятия

Оперштаб Свердловской области завтра рассмотрит вопрос об ограничении массовых мероприятий. Такое решение было принято после совещания с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков, который рассказал в целом об итогах закрытого совещания с министром.

«Если говорить об атмосфере и итогах. Рассматривали ситуацию, которая сложилась. У нас в области она в чем-то лучше, потому что у нас и по коечным резервам ситуация лучше, чем в некоторых регионах. [Обсудили] что нужно делать: максимально двигаться по пути вакцинации. Вчера за сутки вакцинировали 12 тысяч человек первым компонентом. Надо соблюдать действующие меры. Но также нужна разработка дополнитльных мер, связанных с ограничением массовых мероприятий», – рассказал Павел Креков.

Как именно ограничат массовые мероприятия, чиновник не уточнил. Также он затронул вопрос о закрытии заведений. «Все понимают, что закрыть бизнес просто, но нужно заставить структуры соблюдать санитарные нормы. Надо заставить носить маски, обрабатывать помещения и так далее. На ближайшем совещании будем эти меры обсуждать. А ближайшее совещание будет завтра», – сообщил Креков, говоря, в том числе о дополнительных мерах по ограничению массовых мероприятий.

«Новый День» писал, что министр здравоохранения России Михаил Муршко приезжал в Екатеринбург и провел совещание, на котором собирался раскритиковать работу местных органов власти в ситуации роста заболеваемости коронавирусом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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