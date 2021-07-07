Вице-губернатор Креков рассказал, когда введут QR-коды в Свердловской области

Вице-губернатор Павел Креков не исключает введения QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест в Свердловской области. Такая ограничительная мера появится, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться.

«Сегодня и завтра таких ограничений не будет. Мы не планируем вводить посещение общепита ли других мест по QR-коду. Но если будем фиксировать дальнейший рост заболевания – то можем вводить, губернатор об этом говорил. В многомесячной перспективе надо ориентироваться на мировой опыт, а он говорит о том, что многие страны перешли на режим посещения массовых мероприятий, учреждений по QR-кодам», – сообщил Креков.

Напомним, все вакцинированные от коронавируса получают на «Госуслугах» сертификат с QR-кодом, который подтверждает наличие прививки. На этой неделе точно такие же электронные сертификаты стали получать граждане, которые переболели Covid-19, что и вызвало опасения о грядущих ограничениях.

При этом Павел Креков признал, что в системе «Госуслуги» случаются перегрузки, и не все вакцинированные сразу получают сертификаты о прививке. «Такие случаи были. Система общероссийская, были проблемы связанные с перегрузкой. В случае необходимости сертификаты будут обновлены, QR-коды будут признаны действительными. О всех просрочках мы сообщаем федеральному оператору». Что касается сертификатов переболевших, вице-губернатор сказал, что не знает, о чем идет речь.

«Что касается имеющих антитела, им выдаются справки. Эти справки могут быть актуальны в течение месяца, потом надо проверяться снова. Никаких QR-кодов здесь в природе нет», – заявил Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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