Вакцину «Спутник лайт» могут привезти на Средний Урал в июле

Первую партию вакцины «Спутник лайт» в Свердловскую область могут доставить уже в июле, – сообщил заместитель губернатора Павел Креков. Поскольку она однокомпонентная, требуется всего одна инъекция. Сейчас в обороте преобладает обычный «Спутник V».

«Спутник лайт» уже вышла в оборот, но пока находится на заключительной стадии клинических испытаний, позволяющих ее использование. [После нее] надо вести дневник. Мы полагаем, что в этом месяце «Спутник лайт» появится в регионе», – отметил Креков.

Сейчас в обороте преобладает «Спутник V». Причем чиновник не подтверждает, что вакцины в регионе нет, о чем «Новый День» писал ранее, но и не опровергает эту информацию. «Завтра «Спутник» поступит, через 4 дня «КовиВак», потом снова пойдет «Спутник». Векторовская вакцина («ЭпиВакКорона») в обороте есть, думаю, и мы ее получим», – сообщил Креков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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