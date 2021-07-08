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Четверг, 8 июля 2021, 16:13 мск

Новости Екатеринбург

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Аналитики назвали самого быстрого оператора на Среднем Урале

Компания Ookla, эксперт по анализу скорости интернета, раскрыла итоги независимого исследования по качеству передачи данных в России. Лучшие результаты в стране показал «МегаФон», опередив других операторов по ключевым показателям.

Ookla изучила миллионы данных из приложения Speedtest в разных регионах страны. В Свердловской области в первом полугодии 2021 года эксперты проанализировали около 330 000 тестов, сделанных пользователями всех операторов связи. Замеры подтвердили, что интернет «МегаФона» по-прежнему самый быстрый в регионе. Кроме того, за год компания смогла нарастить среднюю скорость скачивания с 22,27 Мбит/с до 28,89 Мбит/с. В Екатеринбурге цифры еще выше – 32,73 Мбит/с.

Показать высокие результаты получилось за счет активного развития сети: только с начала года техническая служба оператора запустила и модернизировала свыше 120 базовых станций 4G. В Екатеринбурге скорости подросли в центре города, в районе парков Маяковского и Чкалова, торговых центров «Аида», «Алатырь», «Мегаполис», «Радуга Парк», Совхозном, Садовом, на объездной дороге вблизи Широкой речки и других местах. В области – в Асбесте, Артемовском, Березовском, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Серове и других городах.

Быстрый интернет позволяет абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды.

«МегаФон» сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы», – отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Как дополнили в пресс-службе, все это учитывается при развитии сети и разработке опций. Например, абоненты могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет на максимальных скоростях со смартфона своим друзьям и близким.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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