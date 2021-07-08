Стало известно, кто из свердловских спортсменов едет на Олимпиаду в Токио

Стал известен список спортсменов, которые будут представлять Свердловскую область на Олимпийских играх в Токио. Как передает корреспондент «Нового Дня», от региона в Японию едут баскетболисты Илья Карпенков и Кирилл Писклов, волейболистки Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова, в дисциплине «Конный спорт» область представит Александра Максакова, в сборную по плаванию вошли Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова, по скалолазанию – Виктория Мешкова, по стрельбе из лука Ксения Перова и по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, однако власти страны и МОК перенесли их на год из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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