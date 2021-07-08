В Свердловской области 80-летняя бабушка сбила ребенка на самокате и проехала над ним (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Заречный Свердловской области семилетний мальчик на самокате попал под автомобиль. Его на пешеходном переходе сбила 80-летняя женщина, управлявшая машиной Hyundai ix35.

Бабуля сбила ребенка на переходе

Авария произошла накануне около 15 часов дня на улице Ленинградской – это широкая четырехполосная дорога, с четко видными знаками, прорисованным пешеходным переходом, искусственными неровностями. Пенсионерка находилась в левом ряду, скорость ее движения была минимальной, так как, во-первых, она только что переехала «лежачий полицейский», во-вторых, машина перед ней пропускала пешехода и только начала набирать скорость.

Мальчика на самокате заметили все остальные автомобилисты, но бабушка не увидела его, сбила и продолжила ехать дальше, мальчик оказался под днищем автомобиля, женщина остановилась только после следующей искусственной неровности.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, у ребенка черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. Но даже при таких травмах можно считать, что ему повезло, последствия могли быть куда серьезнее. «Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут назначены все необходимые экспертизы. Также будет дана оценка сотрудникам медицинской организации, выдавшей водительское удостоверение водителю в столь преклонном возрасте. Информация об этом ДТП будет направлена в прокуратуру для проведения соответствующей работы в медицинских организациях региона, имеющих лицензию на выдачу заключений для получения водительских удостоверений», – добавили в ГИБДД.

Заречный, Людмила Прокофьева

Заречный. Другие новости 08.07.21

Электрокар в России. Когда подешеевет и перестанет быть экзотикой. / Свердловские депутаты поддержали усиление цензуры в соцсетях. / Стало известно, кто из свердловских спортсменов едет на Олимпиаду в Токио. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»