На «Иннопроме» ЕВРАЗ представил собственные инновации и поддержал молодых ученых с медицинскими разработками (ФОТО)

На международной выставке «Иннопром» ЕВРАЗ представил проекты в области цифровизации производства, экологии и применения металлопроката компании на инфраструктурных проектах России. Было заключено соглашение, которое обеспечит использование 240-тонных самосвалов в разработке нового Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовой руды. Кроме того, ЕВРАЗ поддержал молодых ученых, которые разработали устройства для ИВЛ и мобильный сервис для детей с ВИЧ – молодые люди получат деньги на продолжение обучения или научных исследований.

Отметим, что в этом году ЕВРАЗ в четвертый раз стал стратегическим партнером «Иннопрома». Руководители компании все дни выставки принимали участие в деловой программе, например, вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов рассказал об опыте внедрения цифровых проектов.

Своим опытом горнодобывающая компания делилась и на стенде, который располагается в первом павильоне выставки на территории более 170 квадратных метров. На нем эксперты ЕВРАЗа рассказывали о достижениях компании в области цифровизации производства, сохранения окружающей среды (суммарный объем выбросов сократится к 2025 году на 62,6 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом) и применения металлопроката компании на инфраструктурных проектах России. Сегодня на всех предприятиях компании развивается автоматизация процессов, создаются цифровые двойники для каждого технологического этапа производства – все это можно было посмотреть на «Иннопроме». Специалисты рассказали, что предприятия холдинга переходят на безбумажный документооборот, используют дроны для маркшейдерских съемок в карьерах, применяют VR-тренажеры для обучения.

Конечно, на выставке «Иннопром» были заключены и важные стратегические соглашения. Например, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОКа Александр Принев подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». Это позволит использовать при разработке нового Собственно-Качканарского месторождения качественные новые 240-тонные самосвалы. Таких на предприятии сейчас девять. «Для нас важен переход на автосамосвалы повышенной грузоподъемности. Мы продолжим обновлять парк карьерной техники, в рамках стратегического развития и освоения Собственно-Качканарского месторождения рассматриваем и более высокотоннажную технику», – рассказал Александр Принев.‬

Также в рамках «Иннопрома» подвели итоги конкурса для молодых ученых «Минута технославы», который проводится по инициативе властей Свердловской области. ЕВРАЗ традиционно оплачивает обучение победителей – молодых ученых. За все годы конкурса на образование было направлено 18,5 млн рублей.

В этом году участие в «Минуте технославы» приняли студенты и магистранты десяти ведущих вузов области. Лучшие идеи отбирали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГПУ Светлана Минюрова. В номинации «Технологические инновации» победил аспирант УрФУ Юрий Марченко, который разработал турбинный генератор потока для аппаратов ИВЛ. А в номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала аспирантка Уральского медицинского университета Наталья Савченко, которая предложила проект разработки мобильного сервиса для детей с ВИЧ. ЕВРАЗ заплатит за обучение молодых людей в любой из бизнес-школ России, либо призеры получат деньги на продолжение научной деятельности.



«ЕВРАЗу важно инженерное мышление, умение предлагать инновационные идеи и успешно реализовывать их, – отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

Напомним, выставка «Иннопром» началась в «Екатеринбург-Экспо» 5 июля. Сегодня – последний день ее работы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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