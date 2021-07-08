В Екатеринбурге в центре города утонула 85-летняя пенсионерка (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня около 11-30 у моста на улице Горького в реке Исеть было найдено тело пожилой женщины.

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Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что личность женщины уже установлена. Погибшей оказалась местная жительница, проживавшая по улице Мамина-Сибиряка, звали её Нина Александровна, 1936 г.р. Сыщики вызвали сына пенсионерки, он её опознал. Собранные материалы полиция передала для принятия решения в региональный следственный комитет.



Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что уже проводится доследственная проверка. Проведён осмотр места происшествия и тела умершей. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Тело умершей направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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