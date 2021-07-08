В ТРЦ Екатеринбурга возобновилась вакцинация от Covid-19 первым компонентом

В Свердловскую область сегодня ночью поступила крупная партия вакцины «Спутник V» – 57,9 тысяч доз. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков, на данный момент 70% этой партии уже распределены по муниципалитетам, до конца дня до поликлиник и мобильных прививочных пунктов дойдет остальная часть. Массовая вакцинация жителей от коронавируса возобновляется во всех торговых центрах Екатеринбурга, где организованы прививочные пункты.

Как ранее писал «Новый День», последние две недели в Свердловской области наблюдаются перебои с поставками вакцины. Вчера в Екатеринбурге полностью закончился первый компонент: в торговых центрах выстраивались громадные очереди.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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