Суточное число заражений коронавирусом достигло значений июля 2020

В Свердловской области за последние сутки подтвержден коронавирус у 348 человек, сообщили в оперативном штабе региона. Год назад, в середине июля 2020 года во время первой волны, заболевших в сутки было столько же. Так, на 16 июля 2020 года было зарегистрировано 349 случаев. На один больше, чем сегодня.

Чуть меньше половины – 147 – из выявленных на 8 июля 2021 года, это заражения в Екатеринбурге. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заболели 96485 человек – только по официальным данным.

«Состояние 611 госпитализированных оценивается как тяжелое, 360 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 270 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 167. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

За последние сутки из больниц выписали 327 человек. Общее число выписанных достигло 89 866.

Зарегистрировано 19 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 3 963. Отметим, что по числу летальных исходов за сутки регион приблизился к значениям пика второй волны – в декабре и январе за день умирали 19-20 человек от коронавируса и его осложнений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

В ТРЦ Екатеринбурга возобновилась вакцинация от Covid-19 первым компонентом. / Куйвашев отменил крестный ход во время Царских дней в Екатеринбурге: в прошлом году во время него заразились верующие. / В Екатеринбурге в центре города утонула 85-летняя пенсионерка (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»