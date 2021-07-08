В Свердловской области 12 выпускников-двухсотбалльников

В этом году 12 выпускников из Свердловской области сдали по два экзамена на максимальные баллы. Сегодня минобразования получило обновленные данные. О них в Фейсбуке» рассказал глава министерства Юрий Биктуганов.

По 200 баллов за два ЕГЭ получили выпускники: лицея № 10 Каменска-Уральского (по биологии и химии), школы № 76 г. Лесного (100 баллов по русскому языку и информатике и ИКТ), гимназии Новоуральска (100 баллов по химии и английскому языку), школы № 91 Екатеринбурга (100 баллов по русскому и английскому языкам), два выпускника СУНЦ (100 баллов по профильной математике и информатике и ИКТ).

Ранее сообщалось, что по 200 баллов получили выпускница №161 (Екатеринбург), выпускница гимназии №144 (Екатеринбург), выпускник школы №56 (Артемовский), ученик первоуральской школы №9, ученик школы №3 Ревды и выпускница прошлых лет, которая учится в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра. О выпускниках из Свердловской области, которые смогли набрать по 300 и 400 баллов, ничего не сообщается. Известно, что в России пока только один школьник смог заработать максимальные баллы по всем предметам – это девушка из Ростова-на-Дону.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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