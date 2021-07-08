Организаторы «Иннопрома» не обратились в полицию и СК по поводу массовой утечки данных участников

Организаторы «Иннопрома» – компания «Формика» – не обращались в полицию или Следственный комитет по поводу массовой утечки данных участников выставки. Это следует из ответов силовых пресс-служб на запрос «Нового Дня». Сами организаторы выставки не смогли внятно ответить ни на один из поставленных вопросов – данные какого числа участников оказались слиты в Сеть, как вообще стала возможна утечка, оповестили ли организаторы «Иннопрома» участников о том, что их паспорта и контакты попали в интернет.

Также пресс-служба проигнорировала вопросы о том, что было сделано для безопасности данных участников и кто придумал делать предустановленные пароли для личных кабинетов «12345». Там не сообщили о том, обращались ли в полицию или Следственный комитет по поводу утечки. В пресс-службе регионального управления СКР «Новому Дню» сообщили, что никаких заявлений по данному поводу не поступало. В областном полицейском главке также прокомментировали, что подобных обращений не было.

Об утечке, напомним, стало известно накануне. Журналисты «Ура.ру» опубликовали в подтверждение информации о сливе персональных данных зацензурированные сканы паспортов известных личностей – сына промышленника Дмитрия Пумпянского Александра и депутата гордумы Антона Швалева.

«Эксперты знают, что ни одна система не гарантирует 100% защиту от проникновения. Мы не хранили данные в открытом доступе, а их взлом и обход незаконны. Тем более публикация данных в СМИ. Мы, естественно, пересмотрим наши отношения с этим изданием. А что касается защиты данных, то уже сегодня вступили в диалог с Kaspersky», – заявил руководитель «Формики» Антон Атрашкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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