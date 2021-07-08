В уральскую колонию забежал зайчонок (ВИДЕО)

Осужденные из колонии-поселения КП-66 под Первоуральском обнаружили на своей территории маленького зайчонка.
Заяц проник в колонию
Заяц оказался не пугливым, и его легко удалось поймать. Осужденные передали зверька медикам, которые осмотрели его, после чего накормили морковью и напоили молоком.
Через несколько дней зайчонка, который прибыл в КП-66, как шутят сотрудники, – без предписания, выпустили на свободу, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Первоуральск, Евгения Вирачева, Антон Отман
Первоуральск. Другие новости 08.07.21
Организаторы «Иннопрома» не обратились в полицию и СК по поводу массовой утечки данных участников. / В Свердловской области 12 выпускников-двухсотбалльников. / Суточное число заражений коронавирусом достигло значений июля 2020. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube