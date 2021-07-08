В уральскую колонию забежал зайчонок (ВИДЕО)

Осужденные из колонии-поселения КП-66 под Первоуральском обнаружили на своей территории маленького зайчонка.

Заяц проник в колонию

Заяц оказался не пугливым, и его легко удалось поймать. Осужденные передали зверька медикам, которые осмотрели его, после чего накормили морковью и напоили молоком.

Через несколько дней зайчонка, который прибыл в КП-66, как шутят сотрудники, – без предписания, выпустили на свободу, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Первоуральск, Евгения Вирачева, Антон Отман

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