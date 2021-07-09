До конца июля уральцы могут засечь МКС в небе (График)

С 11 июля и до конца месяца жители Урала снова могут увидеть пролеты Международной космической станции в небе. Такие благоприятные периоды для наблюдений МКС складываются всего два раза в год. Самые интересные пролеты станции – рядом с Луной. В Екатеринбурге 18 июля будет видно, как МКС пролетит возле лунного диска, а 20 июля в 18:59 пересечет его, рассказал уральский астроном Владилен Санакоев.

Точное время пролета международной космической станции можно узнать по графику.

Увидеть МКС в небе несложно – станция похожа на яркую звездочку, которая в течение нескольких минут полностью пересекает небосклон. Если наблюдать ее в телескоп, то при определенном везении можно рассмотреть части конструкции станции. Стоит отметить, что чем меньше звездная величина в графике, тем ярче блестит в небе МКС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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