16-летний парень умер после тренировки по боксу

В Первоуральске Свердловской области умер 16-летний Тимур. Юноше стало плохо после тренировки по боксу. Известно, что молодой человек занимался в клубе «Золотые перчатки» в ТРЦ «Строитель».

Тимур потерял сознание в раздевалке, ему вызвали скорую помощь. По одной информации, парень скончался по дороге в больницу. По другим данным – его успели госпитализировать и поместить в реанимационное отделение, где спустя сутки юноша, не приходя в сознание, скончался. Об этом «Новому Дню» рассказали знакомые молодого человека.

Сейчас делом занимается местный отдел Следственного комитет России – по факту смерти юноши возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину смерти пока не называют, ее установит экспертиза.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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