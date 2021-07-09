Синоптики пообещали дожди на выходные

Жаркая пятница – сегодня обещают до +30 градусов – сменится прохладой и дождями в выходные в Екатеринбурге. И в субботу, и в воскресение синоптики Росгидрометцентра прогнозируют осадки. Днем в субботу ожидается +25 градусов, в воскресенье – только +22.

На следующей неделе будет умеренно тепло и преимущественно солнечно. Днем воздух будет прогреваться до +23…+24 градусов, по ночам – около +15 градусов. Во вторник и четверг вероятны небольшие дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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