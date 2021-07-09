В Свердловской области партия «Новые люди» за два дня собрала более 3 000 подписей

Партия «Новые люди» первая приступила к сбору подписей для участия в выборах в Заксобрание Свердловской области. За два дня смогли собрать данные более чем 3 000 человек. Сбор подписей продолжится до 30 июля, после чего они будут переданы в избирательную комиссию.

Для регистрации на выборах партии необходимо получить не менее 18 231 подписи. Отметим, что подписи собирают также семеро кандидатов от «Новых людей», которые участвуют в выборах по одномандатным округам. Каждому из них предстоит собрать в своем округе порядка 5 000 подписей.

«Компания по сбору подписей только началась, но уже с первых дней понятно, что она пройдёт успешно, и нужное количество голосов мы соберём. Больше всего радует то, что люди сами ищут встреч с нами, звонят, пишут в соцсетях, спрашивают, когда и куда подойти, чтобы выразить поддержку партии «Новые Люди». Мою команду и меня лично это невероятно вдохновляет. Я в очередной раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор и иду той новой для себя дорогой, по которой идут тысячи новых людей», – говорит кандидат от партии «Новые люди» Алексей Невьянцев.

Из всех партий «Новые люди» отправили на выборы самых молодых кандидатов. Почти все из них раньше не занимались политикой, но уже успели многое сделать для своего региона.

Так, на выборы в свердловское Заксобрание партию поведет основатель сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко. Предприниматель уверен, что только новые люди и новые идеи могут изменить ситуацию в стране, и призывает свердловчан ставить подписи – в том числе, чтобы поддержать молодых ребят, собирающих их.

«От всей души прошу всех, кто видит таких ребят, собирающих подписи, не отказывать им. Для многих молодых людей, которые собирают подписи, это первая в их жизни работа. Я каждого призываю подписывать, просто потому что это доброе дело и поддержка тех ребят, которые только начинают свой путь в жизни. Также очень важно поставить свою подпись, чтобы в выборах участвовали альтернативные политические объединения. Сегодня политический ландшафт весьма однообразен, для перемен нужны новые люди и новые идеи», – считает Иван Зайченко.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут в единый день голосования – 19 сентября. По закону, все партии, не представленные в Госдуме, обязаны собирать подписи, чтобы участвовать в выборах. После проверки их подлинности в избиркоме «Новые люди» смогут побороться за места в региональном парламенте.

Екатеринбург, Елена Васильева

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