В Октябрьском райсуде выносят приговор по делу о взятке в «Титановой долине». Судье стало плохо (ФОТО)

Сегодня в Октябрьском районном суде должны вынести приговор экс-гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Его обвиняют в вымогательстве взятки у коммерческого директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова. Также суд озвучит решение по его предполагаемому посреднику Михаилу Шилиманову, который уже отбывает срок за мошенничество в «Бухте Квинс».

Оба подсудимых уже в зале – Кызласов, который находится под домашним арестом, пришел в суд сам, ждет решения на скамейке. Шилиманова доставили под конвоем.

В зале также – четверо адвокатов, прокурор и больше десятка журналистов. Дело очень резонансное, но приговор будут оглашать в крохотном зале заседаний. В помещении душно, несмотря на полностью открытые окна и двери – сегодня в Екатеринбурге до +29.

Как передает корреспондент «Нового дня», в начале заседания судье стало плохо. Она начала зачитывать документы по делу Артемия Кызласова и буквально через пару минут почувствовала себя плохо и вышла. Судья была в тяжелой мантии, в зале стоит духота.

Напомним, ранее прокурор Егор Устьянцев озвучил сроки, которые гособвинение требует для сообщников. Артемия Кызласова предлагается посадить на 14 лет колонии строгого режима плюс обязать выплатить штраф в 26 миллионов. Шилиманову грозит 11 лет колонии, но с учетом уже имеющегося наказания он может сесть также на 14 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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