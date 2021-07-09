Основатель торговой сети «Купец» умер от коронавируса

Основатель торговой сети «Купец» Олег Хан умер от коронавируса. Как сообщает «Деловой квартал», бизнесмен скончался на 51-м году жизни. Две недели назад он опубликовал в соцсетях фото в кислородной маске.

О смерти Хана сообщил экс-депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, деловой партнер Хана. «Олег Хан скончался. Он лежал в 24-й больнице три недели», – сказал Хабибуллин порталу Е1.

21 июня Олег Хан на своей странице в Facebook опубликовал фото в кислородной маске, снимок он подписал так: «Вот и до меня добралась эта зараза…».

Олег Хан был совладельцем торговой сети «Купец» вместе с Олегом Сотниковым. В 2011 году они за 1 млрд рублей продали бизнес предпринимателю из Челябинска Олегу Колесникову, оставив за собой только супермаркет в «Гринвиче». Тогда у сети было 40 магазинов, половина из которых работала на собственных площадях.

Также Олегу Хану принадлежали Новоуральский мясокомбинат, агрофирма «Северная» и сеть медиамаркетов «Сфера».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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