Основатель торговой сети «Купец» умер от коронавируса

Основатель торговой сети «Купец» Олег Хан умер от коронавируса. Как сообщает «Деловой квартал», бизнесмен скончался на 51-м году жизни. Две недели назад он опубликовал в соцсетях фото в кислородной маске.
О смерти Хана сообщил экс-депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, деловой партнер Хана. «Олег Хан скончался. Он лежал в 24-й больнице три недели», – сказал Хабибуллин порталу Е1.
21 июня Олег Хан на своей странице в Facebook опубликовал фото в кислородной маске, снимок он подписал так: «Вот и до меня добралась эта зараза…».
Олег Хан был совладельцем торговой сети «Купец» вместе с Олегом Сотниковым. В 2011 году они за 1 млрд рублей продали бизнес предпринимателю из Челябинска Олегу Колесникову, оставив за собой только супермаркет в «Гринвиче». Тогда у сети было 40 магазинов, половина из которых работала на собственных площадях.
Также Олегу Хану принадлежали Новоуральский мясокомбинат, агрофирма «Северная» и сеть медиамаркетов «Сфера».
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 09.07.21
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