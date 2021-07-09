Мэра Богдановича будут судить за злоупотребление полномочиями

Уголовное дело в отношении главы Богдановича Павла Мартьянова направлено в городской суд. Мэра будут судить по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения, причинившее крупный ущерб.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования приняты меры обеспечительного характера – определенное имущество обвиняемого арестовано. Несмотря на то, что Мартьянов свою вину так и не признал, сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу.

По версии следствия, в 2018 году Павел Мартьянов решил помочь в делах своим друзьям-бизнесменам. Для этого мэр заключил с ними договоры на капремонт зданий ДК в селах Байны и Кунары без проведения конкурса. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» Мартьянов устно приказал заключить договоры по капремонту с конкретными предпринимателями как с единственными подрядчиками. Опасаясь быть уволенным с работы, руководитель учреждения выполнил незаконное требование мэра.

Кроме того, как полагает следствие, был и другой эпизод. В декабре 2019 года Мартьянов незаконно вмешался в деятельность предприятия, добывающего полезные ископаемые. Он прекратил деятельность предприятия-подрядчика по поставке горной массы с месторождения и требовал включить определённых лиц в состав учредителей этого предприятия с долей участия в 51 % уставного капитала. И лично, и по телефону мэр настаивал, что только после этого деятельность компании возобновится. Подрядчик на его условия не согласился, но работать в Богдановиче больше не мог. Упущенная выгода предприятия составила более 42 миллионов рублей. Указанные эпизоды выявлены и задокументированы оперативниками управления ФСБ по Свердловской области

Как уже сообщал «Новый День», 5 августа 2020 года главу Богдановича Павла Мартьянова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Неофициально сразу говорили о том, что речь идет о неком правонарушении коррупционной направленности.

Богданович, Елена Владимирова

Богданович. Другие новости 09.07.21

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