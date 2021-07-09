В Свердловской области уже более 700 тяжелых больных с Covid-19

В Свердловской области растет число больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, таких уже 701 человек. 389 из них находятся в реанимациях, в том числе 297 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести- 4 285. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. За сутки умерли 16 пациентов с Covid-19, всего – 3 979.

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 366 новых случаев коронавируса. Как сообщили в оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+106), Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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