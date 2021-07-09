Неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом

Сегодня днем возле метро «Чкаловская» полиция задержала мужчину, который бросался с ножом на прохожих. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, к полицейскому, который дежурил на «Чкаловской», обратились за помощью несколько человек, сообщив, что на улице на людей нападает неадекватный мужчина с ножом. Одному человеку он нанес ножевое ранение. Помимо этого нарушитель порядка избил рабочего со стройки, находящейся рядом с метро. Полицейский нашел нападавшего возле метро и передал его прибывшему отряду ППС. Пострадавших направили в больницу, и их жизни ничего не угрожает.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападавшего мужчину зовут Рамир, он проживает в общежитии на Уралмаше. А его неадекватное поведение связано с психическим заболеванием, подозреваемый находится на учете в соответствующей клинике. В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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