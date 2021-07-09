«Иннопром» – все. Пять минусов выставки 2021 года

Организаторы «Иннопрома» подвели итоги промышленной выставки этого года. Пост-релиз получился похожим на некролог – в нем только хорошее и ни слова о плохом, хотя 11-й по счету «Иннопром» получился, пожалуй, самым скандальным. «Новый День» собрал пять минусов, о которых не напишут в официальном пост-релизе.

Минус первый. Миллионы на ПЦР

Организаторы сообщили, что за все пять дней (с воскресенья по четверг) выставочник посетили 20 тысяч человек. При этом все пять дней от посетителей требовали ежедневно сдавать ПЦР-тесты на выявление возбудителя коронавируса. Несколько сотен человек делали это за бюджетный счет, но в основном участникам – делегатам, спикерам, экспонентам, посетителям и журналистам – приходилось платить свои кровные за медсправки об отсутствии Covid-19. Даже при самых скромных подсчетах, лаборатории, где делают ПЦР, заработали на участниках «Иннопрома» порядка 25-30 млн рублей.

При этом наличие отрицательных тестов вовсе не гарантировало того, что люди не заразятся. Читатель «Нового Дня» даже написал колонку о бесчеловечности организаторов, которые тут же аннулировали билеты, аккредитации и бронь гостиниц для приехавших из Москвы людей, у которых спустя несколько дней подготовительных работ в выставочнике обнаружился коронавирус.

Любопытно, что перед началом выставки вице-губернатор Павел Креков заявлял, что будут минимизированы «фуршеты и подобные события». Но от губернаторского приема власти отказываться не стали – гости ели, пили и танцевали под песни Дмитрия Маликова. Конечно, без масок.

Минус второй. Слив базы данных

Вряд ли кто-то поспорит с утверждением, что нынешняя выставка запомнится самым мощным провалом организаторов за всю ее историю. В этом году «Формика» потребовала от участников предоставления огромного массива данных от каждого участника – фактически требовалось перепечатать в личный кабинет все, что есть в паспорте, включая адрес регистрации. Да и сами сканы паспортов тоже требовали организаторы. Кроме того, нужно было загружать результаты ПЦР-тестирования. И эти данные оказались в Сети. Причем организаторы не сочли за труд сообщить участникам о том, что информация о них утекла в свободный доступ, так что, вероятно, многие и не знают, что пострадали. Особенно – иностранцы.

Более того, исходя из комментариев представителей полиции и СКР, организаторы даже не обратились в силовые ведомства с сообщением о кибер-атаке. Да и была ли она – неизвестно. В «Формике» не объяснили, как персональные данные участников, в том числе копии паспортов, оказались в интернете.

Вместо этого директор компании Антон Атрашкин устроил публичный выговор журналистам, обратившим внимание на проблему. «Эксперты знают, что ни одна система не гарантирует 100% защиту от проникновения. Мы не хранили данные в открытом доступе, а их взлом и обход незаконны. Тем более публикация данных в СМИ. Мы, естественно, пересмотрим наши отношения с этим изданием. А что касается защиты данных, то уже сегодня вступили в диалог с Kaspersky», – заявил он.

Минус третий. Без уважения

В этом году страной-партнером России по выставке стала Италия, но должного внимания к итальянским стендам, казалось, не было. Более того, представителей делегации ставили порой в совершенно унизительные условия. Так, во время понедельничного обхода премьер-министра Михаила Мишустина на большинстве стендов оставили по одному человеку. Так произошло и с некоторыми итальянскими экспозициями, где оставили собственно итальянцев – даже без переводчиков. С учетом того, что обход не начался в заявленное время, а несколько позже, представителям итальянской делегации приходилось только в недоумении ждать, причем без возможности получить хоть какие-то пояснения или покинуть свой стенд.

Минус четвертый. Все сломалось

«Иннопром» славится очередями и пробками, а шутка про «инновации на выставке в действии» уже нарастила себе окладистую бороду. В этом году без очередей и пробок тоже не обошлось. Инновационности добавили неработающие турникеты. Вернее, сами турникеты работали, только участников не пропускали. Предполагалось, что бейджи будут активироваться при загрузке в личный кабинет отрицательного ПЦР-теста на ковид, но что-то пошло не так – и тесты проверяли волонтеры, они же запускали участников внутрь. Кроме того, в среду работники стоек регистрации внезапно оказались без доступа к базе данных и не могли распечатывать бейджи, ждать пришлось больше получаса.

Минус пятый. Отказ СМИ и экспонентов

В этом году от участия в «Иннопроме» отказалась «Русская медная компания», чьи стенды последние несколько лет были самыми впечатляющими и посещаемыми. В РМК официально не комментировали решение отказаться от экспозиции, однако кулуарно наиболее активно обсуждались три версии. Первая – из-за эпидобстановки по коронавирусу и нежелания подвергать опасности своих сотрудников. Вторая – из-за отсутствия у РМК интересов в стране-партнере этого года. Третья – из-за отсутствия смысловой нагрузки участия в выставке как таковой.

Кроме того, в этом году освещать выставку отказались сразу несколько уральских СМИ, в числе которых «Октагон», «Между строк», и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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