На выезде из Первоуральска столкнулись тягач и кроссовер, образовалась пробка (ФОТО)

На выезде из Первоуральска, ближе к трассе произошла авария с участием кроссовера и тягача. Как сообщают очевидцы, образовалась пробка и со стороны Екатеринбурга, и со стороны Первоуральска. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Как сообщил «Новому Дню» очевидец, ДТП произошло буквально недавно. По всей видимости, тягач задел кроссовер, отчего легковушка развернулась и встала поперек дороги. На обеих машинах заметны механические повреждения. Есть ли человеческие жертвы, не известно.

По данным автомобилистов, сейчас со стороны Екатеринбурга и со стороны Первоуральска затруднен проезд, скапливается пробка.

В УГИБДД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что на место ДТП выехал наряд сотрудников ГИБДД. Информация по причинам аварии и пострадавшим уточняется.

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В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области уточнили, что девушка на кроссовере при совершении разворота не убедилась в безопасности, отсутствии транспортных средств и допустила столкновение с грузовым автомобилем. Сама девушка получила незначительные травмы – ссадины ноги. Сотрудники ГИБДД на месте опрашивают участников, проводят необходимые процессуальные действия.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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