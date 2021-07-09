Архив «Нового Дня». Подмена оленей в центральном парке культуры и отдыха

9 июля 2010 года Екатеринбург разбирался в хитросплетениях криминальной истории в ЦПКиО. Кто-то подменил оленей. Екатеринбургские журналисты провели расследование и показали трех оленей в новом вольере. И это были не те же животные, что на съемке недельной давности: были 2 самки и самец, стали 3 самца (2 с отпиленными рогами, один с молоденькими рожками).

В парк пришла прокуратура, искали следы крови, борьбы животных, остатки и части туш… Невероятная драма, чем она закончилась – в архивном материале.

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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