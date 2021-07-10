Обновлен список ТРЦ, где можно поставить первый компонент «Спутника V»

Свердловский оперштаб опубликовал актуальный список торговых центров и общественных мест, где можно поставить первый компонент вакцины против Covid-19 в период с 10 по 16 июля. Как ранее сообщалось, в область поступило 59,7 тысяч доз препарата «Спутник V». Кроме того, в июля областные власти ожидают поставки вакцины «Спутник Лайт», которой достаточно привиться один раз для получения необходимого иммунитета.

Выездные прививочные пункты будут работать в Екатеринбурге по следующим адресам:

– Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 10 июля с 11.00 до 15.00

– СНТ «Луч» (г. Екатеринбург, строение 7, Чусовской тракт, 5 км) – 10 июля с 10.00 до 12.00

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 10-11 июля с 12.00 до 18.00

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 13-15 июля с 10.00 до 15.00

– ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 10 по 15 июля (ежедневно) с 10.00 до 20.00

– Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 13-15 июля с 14.00 до 19.00

– ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 15 июля с 15.00 до 19.00

– Гипермаркет «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – 14 и 15 июля с 10-00 до 18-00

– Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 12 по 16 июля (ежедневно) с 13.00 до 19.00

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 10, 12-16 июля с 10.00 до 14.00 (ежедневно)

– ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 14 июля с 16.00 до 19.00 .

В Сысерти вакцинацию против коронавируса можно пройти в ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) 11 июля с 10.00 до 14.00.

В Нижнем Тагиле прививки ставят в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) 10 и 11 июля с 10.00 до 20.00, с 12 по 16 июля (ежедневно) с 16.00 до 20.00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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