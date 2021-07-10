В Свердловской области – 393 новых случая Covid-19

В Свердловской области резко увеличилось число заражений Covid-19. За минувшие сутки было выявлено 393 новых случая коронавируса, из них 103 – в Екатеринбурге. Показатели заболеваемости подошли к пиковым значениям второй волны коронавируса в декабре 2020 года.

По данным оперштаба, 648 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 294 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализировано 4537 человек. За сутки от болезни скончались 18 человек. Общее число жертв коронавируса с начала пандемии только в Свердловской области составило 3997 человек.

По-прежнему число выздоровевших свердловчан меньше новых заболевших – за последние 24 часа из больниц выписали 365 пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.21

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