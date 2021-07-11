В Свердловской области – 425 новых случаев Covid-19. Это рекорд

В Свердловской области зарегистрирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 425 новых случаев Covid-19, из них на Екатеринбург приходится 193 случая – это почти в два раза больше, чем накануне.

По данным оперштаба, 643 пациента переносят болезнь в тяжелой форме, из них 281 человек подключен к аппаратам ИВЛ, 4 763 человека госпитализированы в состоянии средней тяжести.

За сутки от коронавируса скончались 16 пациентов. Количество умерших с начала пандемии в Свердловской области составило 4 013 человек.

Число выздоровевших по-прежнему отстает от количества новых заболевших. За последние 24 часа врачи выписали 402 человека.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.21

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