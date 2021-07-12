В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего 10-летнего велосипедиста

ОГИБДД по Екатеринбургу ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок.

В инспекции сообщили, что авария произошла еще 7 июля около 16:00 напротив дома №11/1 по улице Бардина. Водитель на автомобиле «Форд Фокус» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Позже ребенок с родителями обратился в детскую городскую больницу, где ему поставили диагноз – закрытый перелом ключицы.

Очевидцев ДТП просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в ГИБДД по телефонам: +7 912 298 01 04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.07.21

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