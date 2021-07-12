Похолодание на Урале задержится на неделю

В Свердловскую область пришла умеренно прохладная погода. В ближайшие три дня дневная температура воздуха не превысит +20 градусов, а по ночам будет всего лишь +10°C. В горах и низинах воздух может остывать до +2. Осадков на этот период не прогнозируется, на некоторых территориях области в среду, 14 июля, возможен небольшой дождь.

Потепление придет только к концу рабочей недели, но жары не будет. По прогнозу уральских метеорологов, температура воздуха днем составит +23…+25°C, ночами будет также прохладно – +9…+10. Дождей не ожидается, но погода будет облачной с прояснениями.

В Екатеринбурге всю неделю температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов, по ночам – около 10 градусов тепла. Осадков на этот период не прогнозируется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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