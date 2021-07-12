С начала года отряд «ЛизаАлерт» получил 424 сообщения о пропавших людях

С начала 2021 года поисковый отряд «Лиза Алерт» в Свердловской области получил 424 заявки на поиски пропавших людей. Об этом рассказал на пресс-конференции инструктор школы «ЛизаАлерт» Станислав Казаков.

По его словам, 286 человек найдены живыми, 44 – погибли, 29 – не были найдены, в 22 случаях родственники отказались от поисков. Только в июне поступило 97 заявок. 67 человек нашли живыми, 12 – погибли, четверых нашли родственники.

Самыми распространенными причинами смерти пропавших были переохлаждение, обезвоживание. Иногда бывают и криминальные случаи. Некоторые потерявшиеся в лесах люди тонут в водоемах. Нападение диких животных случается довольно редко, два-три раза за сезон.

Поисковик также дал людям несколько советов. Например, если человек заблудился, но у него с собой есть мобильный телефон, в первую очередь надо звонить не родным, а по телефону 112, сообщить, насколько это возможно, свое местонахождение и не удаляться от него. Не стоит есть незнакомые грибы и ягоды. При походе в лес надо брать с собой свисток и свистеть, пока вас не найдут. Родственникам «потеряшек» не рекомендуется часто названивать им с вопросом «Ну как ты там?», потому что это разрядит аккумулятор телефона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

Объем госдолга Свердловской области снизился. / «Под водой и в ластах» – два студента из Екатеринбурга стали чемпионами мира. / Похолодание на Урале задержится на неделю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»