В Свердловской области новый максимум заражений ковидом – 464 заболевших за сутки

В Свердловской области обновлен ежесуточный максимум заражений коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 464 новых случая Covid-19. Из них 120 приходится на Екатеринбурга, остальные заболевшие регистрируются в 47 свердловских муниципалитетах.

По данным оперштаба, 696 пациентов тяжело переносят болезнь, 393 из них находятся в реанимациях, в том числе 288 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 4 907 больных. От коронавируса скончались еще 14 больных. Общее число жертв болезни с начала пандемии составило 4027 человек.

За последние 24 часа после лечение выписаны 405 жителей области. Прирост новых больных в регионе составляет по несколько десятков человек в сутки. Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 98 133 случая Covid-19. В эту статистику также входят повторные заражения коронавирусом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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