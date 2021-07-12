Свердловская область оказалась на пятом месте по приросту случаев коронавируса

Свердловская область по ежедневному приросту новых случаев коронавируса находится на пятом месте среди всех регионов страны. Сегодня регион обновил вчерашний рекорд – 464 заболевших. Больше зафиксировано только в Москве (5 403), Московской области (2 566), Санкт-Петербурге (2 029) и Нижегородской области (522).

Только в одном регионе страны за сутки новых заболевших не было вообще – это Чукотский автономный округ. По общему числу заражений Свердловская область остается на 6 месте, уступая в этом антирейтинге обеим столицам, Московской области, Нижегородской и Ростовской областям. По количеству смертей Средний Урал также довольно высоко – на седьмом месте. Уровень летальности в области низким назвать нельзя – 4,1 %, 12 место в стране. Самый худший показатель у Краснодарского края – 6,77.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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