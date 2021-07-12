В Академическом открылся новый центр «Мои документы» (ФОТО)

Сегодня в Академическом районе на улице Академика Сахарова, 45, торжественно открылся новый центр «Мои документы». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на открытие приехали заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев и директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых.

И Олег Чемезов, и Алексей Орлов поблагодарили застройщика «РСГ-Академическое» за то, что он полностью обустроил помещение нового центра, который сделает жизнь обитателей района более удобной. Глава города отметил, что комфортное проживание зависит не только от состояния дорог и благоустройства, но и от наличия таких площадок. «Я выражаю уверенность, что жители Академического теперь смогут быстро и качественно получить любые государственные и муниципальные услуги», – сказал Алексей Орлов.

Генеральный директор «РСГ-Академическое» Николай Зуев заверил, что компания и дальше будет работать над тем, чтобы в Академическом и дальше развивались механизмы обеспечения повседневной качественной жизни. Как рассказала директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых, для центра это очень значимое событие. Раньше в Академическом было только 8 окон по предоставлению муниципальных и госуслуг, а на новой площадке – 15 окон, и она полностью оснащена самым современным оборудованием. «Академический район очень живой, быстро растет, и мы надеемся, что будем развиваться дальше вместе с ним», – сказала она. Время обслуживания одного посетителя – от 15 до 45 минут, в зависимости от сложности услуги. Анастасия Девятых также рассказала, что наиболее популярные у жителей Академического услуги – это регистрация недвижимости и оформление новых документов, например, при смене фамилии.

Особенность нового МФЦ – система, которая позволяет быстро адаптироваться к работе новому сотруднику. Подключившись к системе, он работает с виртуальным посетителем, и ему необходимо корректно ответить на все вопросы. Если сотрудник ошибается, система его поправляет.

Кроме того, в центре создана комфортная обстановка для посетителей – удобные кресла для ожидающих, детский уголок для тех, кто пришел с детьми, ноутбуки с доступом на сайт Gosuslugi.ru.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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