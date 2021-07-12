Протекающий вагон с дизельным топливом прибыл сегодня на станцию Шарташ

Сегодня на станцию Шарташ прибыл поезд, у которого протекал вагон с дизельным топливом. Транспортная прокуратура проводит проверку.

По сообщению пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, в настоящий момент течь устранили, а вытекавшее топливо не нанесло ущерба окружающей среде. На место происшествия выехал транспортный прокурор Свердловской области. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины происшествия, оценивается общая обстановка и ущерб. Результаты проверки пока не сообщались. Известно, что груз перевозился со станции Бензин Куйбышевской железной дороги.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

В Академическом открылся новый центр «Мои документы» (ФОТО). / Свердловская область оказалась на пятом месте по приросту случаев коронавируса. / В километровых пробках на Россельбане вынуждены стоять даже скорые (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»