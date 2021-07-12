В Свердловской области опять ищут руководителя нового министерства

В Свердловской области уже второй раз объявили открытый конкурс на вакантную должность министра цифрового развития и связи. Первый закончился безрезультатно.

Согласно требованиям, опубликованным на сайте областного правительства, у министра должно быть высшее образование, в идеале – в сфере экономики и (или) компьютерных и информационных наук и (или) управления. Он также должен иметь опыт управленческой деятельности не меньше трех лет (руководить коллективом не менее пяти человек или структурным подразделением организации не меньше 10 человек). Предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом в органах государственной власти или МСУ, или руководителям проектов в сфере IT. Также у кандидата не должно быть не снятой или не погашенной судимости.

Среди обязанностей нового министра, например, такие: он внедряет в области цифровые технологии и решения в целях развития цифровой экономики; реализует государственную политику в сфере информационных технологий и связи; создает и эксплуатирует государственные информационные системы Свердловской области для использования их исполнительными органами государственной власти; формирует единую информационно-коммуникационную инфраструктуру Свердловской области; организует формирование электронного правительства Свердловской области.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 29 июля. Конкурсные процедуры пройдут в несколько этапов с 5 по 26 августа.

Напомним, о том, что в области появится новое министерство, губернатор Евгений Куйвашев заявил еще в апреле. «Принял решение о создании у нас отдельного министерства, которое полностью – от и до – будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. Возглавить его должен опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона. Сложная задача. Для того, чтобы найти такого человека, мы объявим открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области», – написал он в своем инстаграме. До сих пор в регионе существовал только департамент с похожим функционалом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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