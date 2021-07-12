Депутат Коркин и семья убитого им бизнесмена оспаривают приговор

В Серовский районный суд поступили сразу три апелляционные жалобы на приговор депутату заксо Александру Коркину, осужденному за причинение смерти по неосторожности. Как сообщается на сайте суда, жалобы подали и адвокат самого Коркина, и потерпевшие. Их было двое – Елена Титова и Вероника Титова, мать и вдова погибшего Сергея Титова.

Напомним, 24 июня Серовский суд огласил приговор депутату областного заксобрания Александру Коркину, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности бизнесмену Титову на охоте в сентябре 2019-го. Суд признал Коркина виновным и приговорил к одному году ограничения свободы.

Также он должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тысяч рублей. При этом государственный обвинитель просил для Коркина полтора года ограничения свободы, а адвокат – полного оправдания. По версии защиты, Титов сам случайно выстрелил в себя. Потерпевшие сочли приговор слишком мягким.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 12.07.21

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