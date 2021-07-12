Архивы «Нового Дня». Реконструкция, которую хочется проводить снова и снова

12 июля 2011 года оргкомитет Чемпионата мира по футболу вынес решение по Центральному стадиону. Оказывается, для ЧМ-2018 он не подходит, его нужно реконструировать. И работы оценили в 2 миллиарда рублей.

Но! К тому моменту стадион только закончили реконструировать – первый ремонт тянулся с 2006 по 2011 год. Конечно, это не помешало начать вторую реконструкцию, она шла в 2015-2017 годах. И потратили на нее вовсе не 2 миллиарда, а почти 13 миллиардов.

Кстати, говорят, к Универсиаде стадион снова реконструируют.

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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