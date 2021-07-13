Загрузка рейсов «Уральских авиалиний» вернулась на допандемийный уровень

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в июне восстановила пассажиропоток до показателей 2019 года, и даже немного превысила допандемийный уровень загрузки самолетов. Это произошло благодаря постепенному возобновлению полетов по зарубежным направлениям и увеличению рейсов по России, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Два года назад в июне 2019 число пассажиров равнялось 944 120, а в июне 2021 – 974 693 (103% к 2019 году). Среди них на внутренних линиях – 767 072 пассажиров, на международных линиях – 33 895 и по СНГ – 173726. Было выполнено 6 610 рейсов (109% к 2019 году): 4 981 рейс внутри страны, 259 международных рейсов и 1370 рейсов в страны СНГ», – привели статистику в авиакомпании. С начала года «Уральские авиалинии» перевезли 3 758 863 пассажиров, это 89% к аналогичному периоду 2019 году. За полгода было выполнено 27 726 рейсов, или 94% к 2019 году. Подавляющее число пассажиров путешествовали внутри России.

Напомним, с марта по август 2020 года из-за пандемии коронавируса в России было закрыто международное авиасообщение. Требования эпидемиологической безопасности до сих пор влияют на количество рейсов в зарубежные страны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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